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В Британии заявили, что военным РФ "негласно разрешили" насиловать в Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 17:28
В Британии заявили, что военным РФ
Хелена Кеннеди (Фото: EPA)

У российских военнослужащих есть "негласное разрешение" на изнасилование украинских граждан, заявила в эфире Sky News британская правозащитница баронесса Гелена Кеннеди. Она входит в группу юристов, собирающую доказательства военных преступлений российской армии в Украине.

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По ее словам, на международном уровне происходят изменения в признании изнасилования орудием войны. "И это не значит, что сверху дается указание идти куда-то и насиловать гражданское население, женщин и девушек. Речь идет о негласном разрешении", – сказала Кеннеди.

Она отметила, что российская армия не наказывает военных за изнасилования. "Они знают, что это допустимо", – сказала Кеннеди.

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В таких условиях совершить правосудие будет непросто, подчеркнула она. "Пока Украина не победит, лидеров [России] будет очень сложно привлечь к ответственности", – сказала правозащитница.

Андрей Водяный
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Великобритания война изнасилование
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