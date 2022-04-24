В Британии заявили, что военным РФ "негласно разрешили" насиловать в Украине

У российских военнослужащих есть "негласное разрешение" на изнасилование украинских граждан, заявила в эфире Sky News британская правозащитница баронесса Гелена Кеннеди. Она входит в группу юристов, собирающую доказательства военных преступлений российской армии в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, на международном уровне происходят изменения в признании изнасилования орудием войны. "И это не значит, что сверху дается указание идти куда-то и насиловать гражданское население, женщин и девушек. Речь идет о негласном разрешении", – сказала Кеннеди.

Она отметила, что российская армия не наказывает военных за изнасилования. "Они знают, что это допустимо", – сказала Кеннеди.

В таких условиях совершить правосудие будет непросто, подчеркнула она. "Пока Украина не победит, лидеров [России] будет очень сложно привлечь к ответственности", – сказала правозащитница.

В начале апреля генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие против украинцев, независимо от пола и возраста жертв. Они насиловали женщин, мужчин, детей и пожилых людей.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс также говорила, что Россия сделала изнасилование оружием и умышленно применяет его в Украине.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.