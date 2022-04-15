"Ты там баб украинских насилуй". Журналисты идентифицировали скандальную пару россиян

Журналисты идентифицировали российского оккупанта и его жену, призывавшую насиловать украинских женщин. Об этом сообщает Наталия Седлецкая, автор и ведущая "Схем". Развернутая статья об установлении их личностей также опубликована на Радио Свобода.

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Перехват разговора россиян 12 апреля публиковала СБУ, в нем женщина призывает насиловать украинок: "Так, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори".

Мужчиной оказался Роман Быковский, бывший срочник Росгвардии, а затем – военнослужащий 108 гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма.

Жена – Ольга Быковская, в девичестве – Пинясова. Растят сына, ему четыре года. После оккупации Крыма переехали в Феодосию.

Быковский в апреле 2022 года находился в Херсонской области. Как отмечается в статье, от источников в правоохранительных органах Украины журналистам "Схем" стали известны телефонные номера абонентов, участвовавших в этой беседе, и они смогли пообщаться с ними.

Роман Быковский подтвердил, что это его имя и фамилия, а на вопрос, остается ли он в Херсонской области, ответил отрицательно и сказал, что находится в Севастополе. Спросив, кто ему звонит, и узнав, что это журналист, Быковский сказал, что голос на опубликованной СБУ прослушке ему не принадлежит. Запись разговора, сделанная Радио Свобода, показывает идентичность его голоса тому, который звучит в беседе об "украинских бабах". Также дозвонились и до Ольги Быковской. Голос женщины полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Ольга Быковская подтвердила Радио Свобода, что ее муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. По словам Ольги, где именно был ранен Роман Быковский, она не знает. После этого ответа Ольга Быковская прервала разговор и стала сбрасывать дальнейшие звонки. На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его жена не ответили.

Валерия Давыдова

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