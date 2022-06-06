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Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС — ОП

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 20:02
Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС — ОП - Фото
Флаг ЕС (Фото: EPA)

Евросовет на очередном заседании 23-24 июня проведет дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата в Евросоюз. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква. 

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По его словам, Евросовет отдельно отметил процесс подготовки Еврокомиссией вывода о соответствии Украиной Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что дискуссия насчет предоставления статуса кандидата на членство в ЕС для Украины пройдет 23-24 июня.

Чиновник отметил, что Еврокомиссия сделает вывод по соответствию Украиной Копенгагенским критериям уже на этой неделе или в начале следующей. 

СПРАВКА. Копенгагенские критерии — критерии вступления стран в Европейский союз, которые были приняты в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене и подтверждены в декабре 1995 года на заседании Европейского совета в Мадриде. Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском союзе). Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

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Дмитрий Гриниченко
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ЕС еврокомиссия евросовет офис президента
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