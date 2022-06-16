UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину приехали Шольц, Макрон и Драги. Направляются в Киев – фото из поезда

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 08:11
В Украину приехали Шольц, Макрон и Драги. Направляются в Киев – фото из поезда - Фото
Марио Драги, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (фото - Rai News)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину и направляются в Киев. Об этом сообщают Rai News, ZDF и глава Укрзалізниці Александр Камышин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Шольц, Макрон и Драги ночью встретились в польском Жешуве. Отсюда они продолжат путь в Украину. Их прибытие ожидается утром, Rai News опубликовало фото и видео лидеров из спецвагона Укрзалізниці.

Ожидается, что переговоры Макрона, Драги, Шольца и президента Владимира Зеленского будут посвящены интеграции Украины в Европейский Союз и дальнейшей помощи Киеву в войне с Россией. Корреспондент ZDF Андреас Кинаст предполагает, что в багаже у Шольца есть позитивные новости для Украины.

Визит лидеров происходит за день до того, как Еврокомиссия должна сделать рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Накануне визита в Киев Макрон заявил, что Европа должна дать Киеву сильные политические сигналы. Он также сказал, что хочет победы Украины в войне, но считает, что Зеленскому и европейцам все равно придется идти на переговоры с Россией.

Шольц же, которого критикуют за промедление с военной помощью Украине, пообещал расширить поддержку и поставлять современное оружие.

Читайте также: Макрон "предал Украину", тысячи миллионеров убегают из России. Обзор иностранных медиа

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ЕС киев оружие эмманюэль макрон Марио Драги олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 