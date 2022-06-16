В Украину приехали Шольц, Макрон и Драги. Направляются в Киев – фото из поезда

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину и направляются в Киев. Об этом сообщают Rai News, ZDF и глава Укрзалізниці Александр Камышин.

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Отмечается, что Шольц, Макрон и Драги ночью встретились в польском Жешуве. Отсюда они продолжат путь в Украину. Их прибытие ожидается утром, Rai News опубликовало фото и видео лидеров из спецвагона Укрзалізниці.

Ожидается, что переговоры Макрона, Драги, Шольца и президента Владимира Зеленского будут посвящены интеграции Украины в Европейский Союз и дальнейшей помощи Киеву в войне с Россией. Корреспондент ZDF Андреас Кинаст предполагает, что в багаже у Шольца есть позитивные новости для Украины.

Визит лидеров происходит за день до того, как Еврокомиссия должна сделать рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Накануне визита в Киев Макрон заявил, что Европа должна дать Киеву сильные политические сигналы. Он также сказал, что хочет победы Украины в войне, но считает, что Зеленскому и европейцам все равно придется идти на переговоры с Россией.

Шольц же, которого критикуют за промедление с военной помощью Украине, пообещал расширить поддержку и поставлять современное оружие.

Шольц и Макрон несколько раз говорили с российским диктатором Владимиром Путиным, за что подвергались критике. Драги ранее предлагал мирный план, который не предусматривает вступление Украины в НАТО.

Накануне в МИД Польши приветствовали идею с визитом лидеров в Киев, но подчеркнули: главное – чтобы они не давили на Украину по поводу любых уступок России.

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Марк Сировой

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