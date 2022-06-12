"Украина истекает кровью на ваших глазах". Мельник обратился к Шольцу из-за БМП Marder

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал в Twitter информацию о готовности немецкого концерна Rheinmetall отправить модернизированные боевые машины пехоты Marder Украине, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца. Мельник обратился к коалиции "светофора" с вопросом: почему она отказывает Украине в тяжелом вооружении.

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Сегодня гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил немецкому изданию Bild am Sonntag, что концерн занимается ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, и первые машины уже готовы к использованию, их можно уже сейчас применять на фронте в Украине. Но "когда и куда" передадут эти Marder, решать правительству ФРГ, сказал Паппергер.

Мельник прокомментировал публикацию, напомнив правительству Шольца о 109 днях широкомасштабной войны РФ против Украины.

"Уважаемое правительство "светофора", почему вы отказываете украинской армии в этих бронетранспортерах Marder, которые Rheinmetall может доставить немедленно, в то время как Украина на Донбассе истекает кровью на ваших глазах? 109 дней истребительной войны России. ПОЧЕМУ?" – написал Мельник.

Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.

Еще 28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен заверила, что Украина получит тяжелое вооружение (к такому Берлин причисляет и "мардеры". – Прим. ред.) "очень скоро".

По данным Минобороны ФРГ, первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит только в июле.

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Оксана Житнюк

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