UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Часть БМП Marder уже готова к передаче ВСУ. Нужна лишь отмашка Шольца – Bild am Sonntag

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 07:09
Часть БМП Marder уже готова к передаче ВСУ. Нужна лишь отмашка Шольца – Bild am Sonntag - Фото
БМП Marder (фото - ЕРА)

Немецкий концерн Rheinmetall успешно модернизирует Marder, ранее находившиеся на вооружении бундесвера, и уже готов отправить первые боевые машины пехоты Украине, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца. Об этом Bild am Sonntag заявил гендиректор концерна Армин Паппергер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы занимаемся ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы. <...> Мы проверяем все компоненты, чтобы машина могла надежно двигаться и стрелять", – сказал он.

Как пишет издание, несколько восстановленных и улучшенных БМП уже готовы к использованию, и их можно уже сейчас применять на фронте в Украине. Но "когда и куда" передадут эти Marder, решать правительству ФРГ, добавил Паппергер.

Бундесвер постепенно заменяет Marder более современной БМП Puma. Но, как уточняет Bild am Sonntag, правительство Шольца "скорее отдаст Marder Греции, которая взамен поставит в Украину старинные советские БМП-1".

Помимо "мардеров", на заводах Rheinmetall вовсю идет модернизация 88 танков Leopard 1 и нескольких Leopard 2.

Читайте также: Немецкое тяжелое вооружение для ВСУ. В Берлине "понимают нетерпение", но о сроках молчат

Как рассказал глава концерна, война в Украине дала большой прирост в цене их акциям: +150% с начала вторжения РФ в феврале. В связи с высоким спросом на военную технику Rheinmetall хочет увеличить мощности.

"Мы ожидаем значительного увеличения продаж – до 20% в год – и сейчас находимся в процессе увеличения наших мощностей. В некоторых местах будем работать в несколько смен и сможем как минимум утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, а производство машин – удвоить. Мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны", – объяснил Паппергер.

  • Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.
  • Еще 28 мая посол ФРГ в Киеве Фельдгузен заверила, что Украина получит тяжелое вооружение (к такому Берлин причисляет и "мардеры". – Прим. ред.) "очень скоро".
  • По данным Минобороны ФРГ, первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит только в июле.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война бмп бтр Rheinmetall олаф шольц Marder Армин Паппергер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 