Часть БМП Marder уже готова к передаче ВСУ. Нужна лишь отмашка Шольца – Bild am Sonntag

Немецкий концерн Rheinmetall успешно модернизирует Marder, ранее находившиеся на вооружении бундесвера, и уже готов отправить первые боевые машины пехоты Украине, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца. Об этом Bild am Sonntag заявил гендиректор концерна Армин Паппергер.

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"Мы занимаемся ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы. <...> Мы проверяем все компоненты, чтобы машина могла надежно двигаться и стрелять", – сказал он.

Как пишет издание, несколько восстановленных и улучшенных БМП уже готовы к использованию, и их можно уже сейчас применять на фронте в Украине. Но "когда и куда" передадут эти Marder, решать правительству ФРГ, добавил Паппергер.

Бундесвер постепенно заменяет Marder более современной БМП Puma. Но, как уточняет Bild am Sonntag, правительство Шольца "скорее отдаст Marder Греции, которая взамен поставит в Украину старинные советские БМП-1".

Помимо "мардеров", на заводах Rheinmetall вовсю идет модернизация 88 танков Leopard 1 и нескольких Leopard 2.

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Как рассказал глава концерна, война в Украине дала большой прирост в цене их акциям: +150% с начала вторжения РФ в феврале. В связи с высоким спросом на военную технику Rheinmetall хочет увеличить мощности.

"Мы ожидаем значительного увеличения продаж – до 20% в год – и сейчас находимся в процессе увеличения наших мощностей. В некоторых местах будем работать в несколько смен и сможем как минимум утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, а производство машин – удвоить. Мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны", – объяснил Паппергер.

Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.

Еще 28 мая посол ФРГ в Киеве Фельдгузен заверила, что Украина получит тяжелое вооружение (к такому Берлин причисляет и "мардеры". – Прим. ред.) "очень скоро".

По данным Минобороны ФРГ, первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит только в июле.

Евгений Пилипенко

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