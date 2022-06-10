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Немецкое тяжелое вооружение для ВСУ. В Берлине "понимают нетерпение", но о сроках молчат

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 16:46
Немецкое тяжелое вооружение для ВСУ. В Берлине
Штеффен Гебештрайт и Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Несмотря на призывы Украины внести ясность в сроки поставки тяжелого вооружения, правительство Германии хранит молчание по этому поводу. Там утверждает, что "сложно говорить о графиках по организационным причинам и проблемам безопасности". Так ответил на вопрос журналистов официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, пишет Тagesspiegel.

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Чиновник напомнил, что Берлин все же пообещал поставку тяжелого вооружения, и "подготовка сейчас идет полным ходом. Но это не происходит в одночасье".

Он сказал, что речь идет о запланированной передаче ВСУ зенитных танков "Гепард", САУ Panzerhaubitze 2000, систем ПВО Iris-T и РСЗО Mars (локализованная версия американской M270 MLRS).

СПРАВКА. Германию критикуют за промедление с поставками оружия ВСУ, особенно тяжелого, которое критически нужно для сдерживания продвижения РФ в Украине и, затем, для вытеснения оккупантов с захваченной территории. Канцлер ФРГ Шольц этой критики "не понимает": "Мы предоставили оружие и дадим еще". 8 июня он заявил, что "больше Германии военную помощь Украине оказывают, вероятно, лишь США". В начале лета посол Украины в Берлине Мельник заявил, что Украина получит первое тяжелое вооружение из ФРГ лишь в конце июня, отметив, что за 100 дней полномасштабного вторжения РФ Германия не поставила ни единицы такого вооружения. Spiegel утверждает, что у Шольца не рассматривают возможность поставок танков, потому что якобы боятся, что Украина использует их для наступления на РФ.

Хебестрайт сказал, что "понимает нетерпение", но, по его словам, эти вопросы должны быть прояснены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете обещание, которое вы, возможно, не сможете сдержать".

Украинцы сейчас проходят обучение в Германии обращению с Panzerhaubitze 2000. 

Читайте также: Мельник: В Германии многие понимают – нужно победить фашистскую Россию, но как, не видят

Евгений Пилипенко
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Германия война оружие вооружение военная помощь Штеффен Гебештрайт
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