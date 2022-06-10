Немецкое тяжелое вооружение для ВСУ. В Берлине "понимают нетерпение", но о сроках молчат

Несмотря на призывы Украины внести ясность в сроки поставки тяжелого вооружения, правительство Германии хранит молчание по этому поводу. Там утверждает, что "сложно говорить о графиках по организационным причинам и проблемам безопасности". Так ответил на вопрос журналистов официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, пишет Тagesspiegel.

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Чиновник напомнил, что Берлин все же пообещал поставку тяжелого вооружения, и "подготовка сейчас идет полным ходом. Но это не происходит в одночасье".

Он сказал, что речь идет о запланированной передаче ВСУ зенитных танков "Гепард", САУ Panzerhaubitze 2000, систем ПВО Iris-T и РСЗО Mars (локализованная версия американской M270 MLRS).

Хебестрайт сказал, что "понимает нетерпение", но, по его словам, эти вопросы должны быть прояснены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете обещание, которое вы, возможно, не сможете сдержать".

Украинцы сейчас проходят обучение в Германии обращению с Panzerhaubitze 2000.

Реагируя на определенные призывы с Запада, в Польше предложили Шольцу и Макрону "поделиться" с Путиным своими территориями.

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Евгений Пилипенко

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