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В Польше предложили Шольцу и Макрону "поделиться" с Путиным своими территориями

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 14:21
В Польше предложили Шольцу и Макрону
Бартош Цихоцкий (Фото: EPA)

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил европейским политикам, которые призывают "сохранить лицо Путину", отдать России свои территории, а не украинские, вероятно, намекая на определенные призывы со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он сообщил в интервью Укринформу

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По его словам, сегодня Россия целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить на Украину, чтобы вынудить ее пойти на уступки. 

"Что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", — заявил Цихоцкий. 

Дипломат заверил, что Польша делает все возможное, чтобы Украина осталась в центре внимания союзников, а страны-партнеры "не сходили с дистанции". 

В этом же интервью Цихоцкий сказал, что его страна всерьез воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.

Читайте также: "Гитлеру пытались сохранить лицо?" Дуда раскритиковал разговоры Шольца и Макрона с Путиным 

Дмитрий Гриниченко
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Эммануэль Макрон Бартош Цихоцкий умиротворение олаф шольц
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