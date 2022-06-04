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Макрон: Ошибка Путина – не повод унижать всю Россию, ей нужен шанс вернуться в цивилизацию

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 14:29
Макрон: Ошибка Путина – не повод унижать всю Россию, ей нужен шанс вернуться в цивилизацию - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся и за дело возьмутся дипломаты. Макрон сказал об этом в интервью региональным медиа, сообщает Reuters

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"Мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда прекратятся боевые действия, оставалась возможность построить маршрут для урегулирования ситуации дипломатическими средствами", – сказал Макрон.

Он также сказал, что "роль Франции заключается в том, чтобы оставаться посреднической державой".

В то же время Макрон заявил, что "сказал ему (Путину – Ред.), что он совершает историческую и фундаментальную ошибку – для своего народа, для себя и для истории".

Макрон регулярно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после начала вторжения России в Украину, добиваясь прекращения огня и начала результативных переговоров между Киевом и Москвой. Его подход неоднократно подвергался критике со стороны Украины, Польши, стран Балтии и других членов ЕС, которые считают, что "звонки Макрона" нарушают единство позиции союзников и создают  у Путина впечатление, он выдвигаемые им Западу ультиматумы могут сработать.

Франция оказывает Украине военную поддержку, в том числе тяжелым вооружением. 22 апреля Макрон заявил, Украина получит САУ Caesar. 25 мая Главком ВСУ сообщил, что эти САУ уже работают на передовой.  

  • 28 мая Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 80 минут говорили с Путиным, уговаривали вывести войска из Украины и разблокировать Черное море.

Читайте также: Премьер Эстонии рассказала о "горячих дебатах" в ЕС из-за звонков Путину

Сергей Бережной
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переговоры франция дипломатия эмманюэль макрон
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