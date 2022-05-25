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Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 00:28
Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

Самоходные артиллерийские установки нового поколения Caesar уже на передовой. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2-3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы", – написал главнокомандующий ВСУ.

САУ Caesar дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

"На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – написал Залужный.

Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Caesar – САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

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Наталия Медведева
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Валерий Залужный военная помощь сау CAESAR
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