Залужный: Гаубицы Caesar уже на передовой – фото

Самоходные артиллерийские установки нового поколения Caesar уже на передовой. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2-3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы", – написал главнокомандующий ВСУ.

САУ Caesar дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

"На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – написал Залужный.

Caesar – САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).

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Наталия Медведева

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