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Канада закупила для ВСУ 20 000 снарядов к гаубицам М777

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 22:40
Канада закупила для ВСУ 20 000 снарядов к гаубицам М777 - Фото
Украинские артиллеристы за гаубицей М777 (фото - Генштаб ВСУ)

Канада закупила 20 000 артиллерийских снарядов к поставленным в Украину гаубицам М777. Об этом сообщила на брифинге министр обороны Канады Анита Ананд, пишет Reuters. 

Боеприпасы были куплены в США за $76,32 млн и вскоре должны будут доставлены в Украину. 

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Это крупнейшая единоразовая помощь Канады вооружением Украине с начала российского вторжения, уточняет CBC News. 

Всего Канада выделила $500 млн на военную помощь Украине.  

В мае Канада отправила ВСУ спутниковых изображений высокого разрешения, беспилотных камер и боеприпасов на $50 млн. 

В апреле Канада передала четыре M777 украинской армии.

В феврале Канада передала Украине 100 противотанковых систем "Карл-Густав" и 2000 ракет.  

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое орудие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Пушка была разработана британской компанией BAE Land Systems, Inc. в конце 1990-х годов. 

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Роман Брыль
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военная помощь Украине ВСУ канада анита ананд М777
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