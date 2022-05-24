Канада закупила для ВСУ 20 000 снарядов к гаубицам М777
Канада закупила 20 000 артиллерийских снарядов к поставленным в Украину гаубицам М777. Об этом сообщила на брифинге министр обороны Канады Анита Ананд, пишет Reuters.
Боеприпасы были куплены в США за $76,32 млн и вскоре должны будут доставлены в Украину.
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Это крупнейшая единоразовая помощь Канады вооружением Украине с начала российского вторжения, уточняет CBC News.
Всего Канада выделила $500 млн на военную помощь Украине.
В мае Канада отправила ВСУ спутниковых изображений высокого разрешения, беспилотных камер и боеприпасов на $50 млн.
В апреле Канада передала четыре M777 украинской армии.
В феврале Канада передала Украине 100 противотанковых систем "Карл-Густав" и 2000 ракет.
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