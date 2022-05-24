Канада закупила для ВСУ 20 000 снарядов к гаубицам М777

Канада закупила 20 000 артиллерийских снарядов к поставленным в Украину гаубицам М777. Об этом сообщила на брифинге министр обороны Канады Анита Ананд, пишет Reuters.

Боеприпасы были куплены в США за $76,32 млн и вскоре должны будут доставлены в Украину.

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Это крупнейшая единоразовая помощь Канады вооружением Украине с начала российского вторжения, уточняет CBC News.

Всего Канада выделила $500 млн на военную помощь Украине.

В мае Канада отправила ВСУ спутниковых изображений высокого разрешения, беспилотных камер и боеприпасов на $50 млн.

В апреле Канада передала четыре M777 украинской армии.

В феврале Канада передала Украине 100 противотанковых систем "Карл-Густав" и 2000 ракет.

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое орудие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Пушка была разработана британской компанией BAE Land Systems, Inc. в конце 1990-х годов.

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Роман Брыль

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