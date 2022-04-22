UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон заявил о передаче самоходных артиллерийских установок "Цезарь" Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 15:03
Макрон заявил о передаче самоходных артиллерийских установок
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине существенное вооружение, в том числе самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (CAESAR). Об этом он сказал в интервью французскому изданию Ouest-France.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" (франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс. – Ред.) до "Цезаря", в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", – сказал Макрон.

Комментируя вопрос военной помощи Германии Украине, Макрон сказал, что "у нас такая стратегия с канцлером, а именно: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не быть участниками (войны. – Ред.)".

Президент Франции не уточнил, в каких количествах и когда САУ "Цезарь" были или будут переданы Украине. По данным источников французского издания, поставка "идет полным ходом" и САУ будут введены в эксплуатацию в начале мая.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом в 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Макрон заявил о передаче самоходных артиллерийских установок "Цезарь" Украине
  • Вчера в Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на $800 млн войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины для буксировки.

Читайте также: Зеленский о звонках Макрона Путину: Результатов нет

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие эмманюэль макрон цезарь CAESAR
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 