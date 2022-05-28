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Макрон и Шольц полтора часа убеждали Путина прекратить огонь и вывести войска из Украины

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28.05.2022, 16:49
Макрон и Шольц полтора часа убеждали Путина прекратить огонь и вывести войска из Украины - Фото
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (фото - EPA)
дополнено

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня в течение 80 минут говорили по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. 

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Разговор, как сообщила немецкая пресс-служба, состоялся по инициативе двух европейских лидеров. Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине и вывода из нее российских войск.

"Канцлер Германии и президент Франции... призвали президента России к серьезным прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического решения конфликта", – говорится в сообщении.

Российские пропагандистские медиа сообщили со ссылкой на пресс-службу Кремля, что Путин в разговоре с Шольцем и Макроном "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", заявил, что переговоры находятся "в замороженном состоянии по вине Киева", и что "трудности с поставками продовольствия – следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций", в том числе "накачки Украины западным оружием", а также о "налаживании мирной жизни на Донбассе".

ДОПОЛНЕНО в 17.50. В официальном сообщении об этом же разговоре Елисейского дворца сказано, что "договоренность о завершении войны должна быть достигнута между Москвой и Киевом при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отдельным пунктом указано, что президент Франции и канцлер Германии "потребовали освобождения около 2500 защитников Азовстали, взятых в плен российскими войсками".

Президент и канцлер также "настаивали на срочном снятим блокады Одессы, чтобы создать условия для экспорта украинского зерна по Черному морю и устраненить угрозу мирового продовольственного кризиса". Согласно сообщению канцелярии президента Франции, Путин не возражал предоставить судам доступ в порт для экспорта зерна при условии разминирования акватории и отказа России этим воспользоваться в военных целях.

  • 26 мая Шольц заявил в Давосе, что мирного соглашения, заключенного под диктовку Путина, не будет.

Сергей Бережной
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