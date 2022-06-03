Грибаускайте раскритиковала звонки террористу Путину, "мычание лидеров и дырявые санкции"

Звонки российскому диктатору Владимиру Путину – это звонки террористу и убийце, "дырявые санкции" против России не сработают быстро, а "мычание" и "трусость" Запада лишь играют на руку агрессии РФ. Об этом в интервью LRT заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Delfi.

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"Поскольку не занимаю никакой пост, я говорю прямо: звонки террористу, убийце и агрессору, они и должны оцениваться как звонки террористу… Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле брани", – сказала она.

Она подчеркнула, что для победы на поле боя надо либо участвовать солдатами на территории Украины, либо давать Киеву "адекватное, необходимое, современное" оружие. Пока оружие приходит с опозданием и недостаточно современное – это приводит к медленному продвижению РФ на востоке и "огромным потерям" среди украинцев, считает Грибаускайте.

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Экс-президент Литвы также заявила, что санкции не могут дать быстрого эффекта – они могут сработать только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Тем более, что санкции "дырявые", их вводят не сразу и еще с такими некрасивыми публичными прениями. Иногда создается такая картина, что это наносит больше вреда, чем приносит пользы нашей репутации, репутации Запада", – сказала она.

Грибаускайте добавила, что видит параллели с 1939 годом, когда перед второй мировой войной большинство европейских стран старались потакать агрессору и отдать ему часть Чехословакии.

По ее словам, в Европе доминирует оглядывание через плечо, а лидеры "пытаются что-то промычать". Она считает, что Путин пользуется "трусостью Запада", а уступки России стоят человеческих потерь в Украине и большого ущерба для репутации западных стран.

"Мы, Запад, своим таким страхом и взрастили путинскую агрессию", – подытожила она.

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Марк Сировой

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