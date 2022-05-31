Греция отдаст Украине советскую военную технику в обмен на новые немецкие БМП – Шольц
31.05.2022, 20:16
Олаф Шольц (Фото - EPA)
Берлин поставит Греции свои боевые машины пехоты, а взамен Афины передадут Украине военную технику советского производства. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.
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Шольц утверждает, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о "круговых поставках" военной техники. При этом канцлер не уточнил, о каких именно моделях БМП идет речь и сколько и каких единиц военной техники Греция передаст Украине.
Он также сказал, что "министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение".
- 30 мая в видеообращении во время телемарафона Save Ukraine Шольц заявил, что убежден, что Путин не победит в войне против Украины.
- Сегодня сообщалось, что Шольц в интервью сказал, что не понимает, почему его обвиняют в отсутствии военной поддержки Украины.
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