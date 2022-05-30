"Мы рядом с вами. Путин не победит". Шольц обратился к украинцам

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что российский диктатор Путин не победит в войне против Украины. Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время телемарафона Save Ukraine, который состоялся 29 мая в центре Берлина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы рядом с вами. Наши сердца, наши мысли – вместе с вами. Сегодня и каждый день, с тех пор, как Россия напала на вашу страну. Мы сжимаем руки с нашими друзьями и партнерами. Мы даем помощь, чтобы ваша экономика не пришла в упадок. Присылаем оружие в Украину. Нарушаются уже давние немецкие традиции – никому не предоставлять оружие. 80 000 украинцев нашли убежище в Германии. Мы встретили их объятиями. После войны мы поможем отстроить Украину, потому что война кончится... Путин не победит. Мы помним тех, кто сложил головы, сопротивляясь российской агрессии, тех, кто ранен, тех, кто потерял дома, тех, кто пострадал от ракет и снарядов со стороны России в борьбе против тирании, против притеснений. Мы вместе, мы объединены вокруг Украины, стоим за верховенство права, за человеческое достоинство, за свободу, за демократию", – сказал Шольц.

Читайте также: Путин воюет против обязательства "Никогда больше". Ему это не должно сойти с рук – Шольц

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.