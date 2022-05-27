Путин воюет против обязательства "Никогда больше". Ему это не должно сойти с рук – Шольц
Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть миропорядок с "правом сильнейшего" и уничтожает принцип "Никогда больше". Об этом заявил в выступлении на Дне католика в Штутгарте канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Sueddeutsche Zeitung.
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Он подчеркнул, что Германия обязана поддержать Украину.
"Мы решили помочь жертвам этой агрессивной войны", — сказал Шольц и добавил, что Путину "не должна сойти с рук его циничная, бесчеловечная война".
По словам канцлера, Кремль воюет не только против Украины, но и "против миропорядка, который возник из обязательства "Никогда больше" после двух разрушительных мировых войн".
"Он хочет вернуться к закону сильнейшего", – заметил Шольц и призвал "ни в коем случае не допустить этого".
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На церковном празднике канцлер упомянул вопрос о военной помощи Украине, сказав – "Можно ли бороться насилием с насилием? Можно ли достичь мира без оружия? Это нужно обсуждать, и к другим взглядам нужно относиться с уважением".
Он также прокомментировал надвигающийся "голодный" кризис, который может затронуть в первую очередь страны Юга из-за блокады российских оккупантов в Черном море.
Шольц предостерег, что Путин "пытается обвинить тех, кто поддерживает Украину, в кризисе голода, спровоцированного войной, которую он же и спровоцировал".
- 21 апреля 2022 года Bild написал, что у Шольца вычеркнули из списка нужд ВСУ все тяжелое вооружение. 28 апреля бундестаг все же одобрил поставку тяжелого вооружения, но с той поры почти ничего в этом плане не произошло, и первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине не раньше июля.Германия обязалась передать ВСУ семь современных самоходных артустановок.
- 23 мая депутат бундестага от оппозиции Кизеветтер выразил мысль – "боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила в этой войне".
- Украинский посол в ФРГ Мельник о действиях Шольца: "Создается впечатление, что в Берлине ждут прекращения огня".
- 24 мая филантроп Сорос возложил на Меркель вину за аппетит Европы к газу из РФ, хвалил Шольца.
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