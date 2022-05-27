Путин воюет против обязательства "Никогда больше". Ему это не должно сойти с рук – Шольц

Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть миропорядок с "правом сильнейшего" и уничтожает принцип "Никогда больше". Об этом заявил в выступлении на Дне католика в Штутгарте канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Он подчеркнул, что Германия обязана поддержать Украину.

"Мы решили помочь жертвам этой агрессивной войны", — сказал Шольц и добавил, что Путину "не должна сойти с рук его циничная, бесчеловечная война".

По словам канцлера, Кремль воюет не только против Украины, но и "​​против миропорядка, который возник из обязательства "Никогда больше" после двух разрушительных мировых войн".

"Он хочет вернуться к закону сильнейшего", – заметил Шольц и призвал "ни в коем случае не допустить этого".

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На церковном празднике канцлер упомянул вопрос о военной помощи Украине, сказав – "Можно ли бороться насилием с насилием? Можно ли достичь мира без оружия? Это нужно обсуждать, и к другим взглядам нужно относиться с уважением".

Он также прокомментировал надвигающийся "голодный" кризис, который может затронуть в первую очередь страны Юга из-за блокады российских оккупантов в Черном море.

Шольц предостерег, что Путин "пытается обвинить тех, кто поддерживает Украину, в кризисе голода, спровоцированного войной, которую он же и спровоцировал".

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Евгений Пилипенко

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