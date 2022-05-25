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Сорос возложил на Меркель вину за аппетит Европы к газу из России, хвалил Шольца и Драги

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 07:45
Сорос возложил на Меркель вину за аппетит Европы к газу из России, хвалил Шольца и Драги - Фото
Джордж Сорос (фото - ЕРА)

Миллиардер-филантроп Джордж Сорос раскритиковал прошлого немецкого канцлера Ангелу Меркель за зависимость Европы от российского газа. Свою речь на эту тему он произнес в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Politico.

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"Зависимость Европы от российских ископаемых видов топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, проводимой бывшим канцлером Меркель", – сказал Сорос.

Как выразился спикер, она "заключила специальные сделки" с Россией на поставку газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии.

Несмотря на четвертый месяц полномасштабного вторжения России в Украину, эмбарго ЕС на российскую нефть – и тем более газ – по-прежнему вне досягаемости, невзирая на все призывы Украины и части союзников.

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По словам Сороса, хотя нынешний канцлер Германии Олаф Шольц был избран "для продолжения политики Меркель", он "всегда, кажется, в конце концов поступает правильно". Филантроп имеет в виду его шаги по замораживанию газопровода Северный поток-2, увеличению расходов на оборону ФРГ и отправке оружия Украине.

Сорос неоднократно похвалил премьера Италии Марио Драги, который "оказался более смелым, хотя зависимость Италии от газа почти такая же, как у Германии".

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Евгений Пилипенко
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