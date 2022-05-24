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Cорос: Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 21:56
Cорос: Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны - Фото
Джордж Сорос (Фото: ЕРА)

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ для Запада сохранить свободную цивилизацию – победить силы Путина, пишет агентство Reuters со ссылкой на текст выступления Сороса в Давосе. 

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"Вторжение могло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть", — цитирует агентство Сороса. 

Сорос уверен, что Путин, который говорил, что "спецоперация" в Украине достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня. 

"Но перемирие невозможно, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – сказал Сорос. 

По мнению миллиардера, Евросоюз должен понять, что Путин может прекратить поставки газа, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно". 

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу", — подытожил Сорос.

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Роман Брыль
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