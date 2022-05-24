Cорос: Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ для Запада сохранить свободную цивилизацию – победить силы Путина, пишет агентство Reuters со ссылкой на текст выступления Сороса в Давосе.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Вторжение могло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть", — цитирует агентство Сороса.

Сорос уверен, что Путин, который говорил, что "спецоперация" в Украине достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие невозможно, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – сказал Сорос.

По мнению миллиардера, Евросоюз должен понять, что Путин может прекратить поставки газа, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу", — подытожил Сорос.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.