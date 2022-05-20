В бундестаге критикуют Шольца: Слишком долго ждет, уже можно было все доставить Украине

В Германии глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала правительство Олафа Шольца в затягивании поставок тяжелых вооружений Украине. Ее слова прозвучали в утреннем эфире ZDF.

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"Вы слишком долго ждете — все могло быть уже доставлено", — сказала она.

По словам депутата бундестага от СвДПГ, обещанные Украине самоходные гаубицы и зенитные установки Gepard пока только готовятся к боевому применению. К последним все еще ищут боеприпасы, так как эти установки были списаны, и снаряды к ним сложно найти в нужном количестве: они больше не производятся.

Поиск или производство боеприпасов занимает много времени, посетовала она, но напомнила, что большая война длится уже почти три месяца, и если бы все взялись за дело "через четыре недели, то мы могли бы уже все начать делать".

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Член СвДП высказалась за назначение спецкоординатора по военной помощи Украине. Она напомнила, что поставки оружия координирует канцелярия, где главу правительства консультирует генинспектор бундесвера Эберхард Цорн, а он "носит очки бундесвера и не будет добровольно открывать все склады".

Штрак-Циммерман добавила, что бундесвер, правительство, ОПК и представители Украины должны собраться за одним столом, где "совершенно нейтрально будет решено, что будет следующим шагом".

17 мая в Spiegel написали, что ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров".

19 мая посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".

Германия обязалась передать ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок.

Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, но Берлин пока в раздумьях, пишет Bild.

Евгений Пилипенко

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