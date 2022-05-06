Поставка немецких "Гепардов" застопорилась: у Германии не хватает боеприпасов – Die Welt

Германия столкнулась с дефицитом боеприпасов для самоходных зенитных установок "Гепард", которые она пообещала поставить Украине. ФРГ пытается найти боеприпасы на мировом рынке, пишет Die Welt, ссылаясь на украинские правительственные источники.

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По данным издания, производитель "Гепардов", компания KMW, на второй день широкомасштабного российского вторжения заявила, что может относительно быстро привести в строй это оружие и поставить Украине. Однако уже тогда немецкое правительство знало о нехватке боеприпасов к ним.

Отмечается, что оригинальные снаряды производит швейцарская компания Oerlikon из немецкого концерна Rheinmetall. Проблема здесь – запрет Швейцарии на поставки своего оружия в зоны конфликтов.

В такой ситуации правительство Германии решило искать подходящие боеприпасы на мировом рынке. По данным источников издания, к запланированным к поставке 30 зениткам пока есть лишь 23 000 зарядов, чего хватит на полчаса работы.

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Журналисты отмечают, что также пока не одобрены экспортные заявки на поставку Украине БМП "Мардер", танков "Леопард-1", сотни гаубиц от KMW.

Тем временем, отмечают в издании, 1 мая министр обороны Алексей Резников отправил своей немецкой коллеге Кристине Ламбрехт новый список оружия, необходимого для срочной поставки украинской армии. В него вошли танки "Леопард-2" и "Леопард-1", противокорабельные ракеты "Гарпун", гаубицы PzH 2000, РСЗО М270, БМП "Мардер", беспилотники и бронетехника.

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Марк Сировой

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