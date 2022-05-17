ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров" – Spiegel

За последние две недели из Германии в Украину прибыли и были распределены по подразделениям сил обороны еще 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 (Matador), а также несколько тысяч мин. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Spiegel.

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В "минной" поставке – 1600 противотанковых мин направленного действия PARM/DM22 и 3000 противотанковых противоднищевых мин DM31.

DM22 с помощью 128-мм кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем поражает военную технику на расстоянии 5-100 м. На земле мину устанавливают на треноге или при помощи других вспомогательных предметов.

Издание уточнило, что Украина заказала и оплатила RGW-90 непосредственно у немецкого производителя, а мины, "по-видимому", поступают со складов бундесвера.

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Там отмечают, что Берлин поставил ВСУ в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку. В списках поставок также значатся 15 единиц противобункерного оружия, так называемых бункерных кулаков или дистанционных детонаторов для взрывных устройств.

"Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались... Panzerhaubitze 2000 ожидается не раньше июля. Поставка анонсированных зенитных танков "Гепард" также затягивается, так как боеприпасы приходится искать по всему миру", – добавили в Spiegel.

Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, но Берлин пока в раздумьях, пишет Bild.

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Евгений Пилипенко

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