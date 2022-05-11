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Кулеба вспомнил февраль и поиск оружия. В Пентагоне признают: потеряли время – Politico

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 09:45
Кулеба вспомнил февраль и поиск оружия. В Пентагоне признают: потеряли время – Politico - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Если бы США и другие западные союзники больше верили в Украину до полномасштабного вторжения России и в его первые недели, и дали ВСУ оружие, которое Киев запросил за несколько месяцев до 24 февраля, "можно было бы спасти тысячи жизней". О "неохотном" первоначальном отношении партнеров заявил Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он вспомнил разговор в первые дни войны с госсекретарем США Энтони Блинкеном: "Я спросил его, что, может быть, наконец пришло время дать Украине ЗРК Patriot. Он сказал: "Дмитро, в принципе, это может произойти. Но потребуется не менее двух или трех месяцев, чтобы обучить ваших людей, как их использовать".

Анонимный топ-чиновник администрации США заявил Politico, что Блинкен сказал якобы "до года", а не "2-3 месяца".

В то время, признал Кулеба, ни он, ни Блинкен не могли представить, что война так затянется.

"Но если бы нас с самого начала услышали об оружии, если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили его и обучили всех, и ситуация была бы совсем другой, было бы намного лучше. Мы все потеряли время и позволили Путину получить то, чего у него быть не должно", – посетовал министр.

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Анонимный представитель Минобороны США признал ошибку Вашингтона (но не официальный представитель).

"Украина добилась бы большего, будь у них [наше] вооружение на руках заранее. Им было бы намного проще тренироваться работать с ним и правильно внедрять его в свои боевые порядки", – сказал чиновник Пентагона.

Кулеба говорит, что США "потратили недели", изучая старые советские запасы по всему миру, которые они могли бы передать Украине, "и пришли к выводу, что эти запасы почти исчерпаны, и в ближайшее время в Украине буквально закончатся оружие и боеприпасы".

"Пришлось менять всю логику на "мы должны начать переход Украины на западное оружие", – объяснил глава МИД. По его словам, именно на саммите в Германии США убедили евросоюзников "перевести Украину с советского оружия на оружие НАТО".

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Евгений Пилипенко
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