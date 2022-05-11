"Мы не такие глупые, как вы можете думать". Кулеба назвал позицию Украины – хватит Минска

Официальный Киев не собирается подписывать со страной-оккупантом Россией новое соглашение в духе двух минских, то есть со слабой позиции: это не положит конец полномасштабной войне, а заморозит линию фронта и превратит все в битву на истощение. Эту позицию озвучил Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 и феврале 2015 года, когда российские войска и их местные марионетки на востоке Украины захватили определенные территории в Донецкой и Луганской областях, и тогдашний президент Петр Порошенко вынужден был для остановки кровопролития подписать сделки, которые считались более выгодными для Москвы.

"Хватит Минска", – сказал Кулеба.

По его словам, цель Украины и его работы сейчас "в качестве министра иностранных дел военного времени" состоит в том, чтобы убедиться, что Киев занимает максимально сильную позицию, когда придет время вести переговоры о прекращении войны.

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Это, сказал глава МИД, означает работу "для того, чтобы Украина на тот момент получила столько оружия, сколько нам нужно, и чтобы мир ввел как можно больше санкций, и чтобы они были как можно более жесткими против России".

Теперь на Банковой согласятся ни на что иное, как на полный контроль над всей украинской землей, подчеркнул Кулеба.

"На самом деле мы побеждаем. Мы выиграли битву за Киев. Мы не такие тупые, как вы думаете, и наша армия доказала, что она довольно эффективна. Мы, наконец, завоевали доверие США. <...> Конец [этой] истории для Украины – это, конечно, освобождение оккупированных территорий. И выплаты России за все… За весь ущерб, который нам нанесен", – отметил он.

10 мая 2022 года Кулеба обозначил задачу для Украины: выбить россиян с юга, разгромить ЧФ РФ, вернуть порты.

Сопротивление Украины российскому вторжению объединило США и Европу, считает глава МИД.

Сегодня, 11 мая, Палата представителей США утвердила пакет помощи Украине (новый ленд-лиз) на $40 млрд.

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Евгений Пилипенко

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