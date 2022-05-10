Сопротивление Украины российскому вторжению объединило США и Европу – Кулеба
Героическое сопротивление Украины полномасштабному вторжению России позволило Западу утрясти многие противоречия и "свело США и ЕС вместе". Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил Financial Times.
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Когда еще три месяца назад "демократия была в упадке" и "авторитарные режимы шли в наступление", сказал он, именно сопротивление Украины разбудило Запад.
"Они [на Западе] уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, поэтому я верю, что они поддержат нас", – объяснил Кулеба.
Однако союзникам нужно улучшить "хронологию и устойчивость" поставок оружия, так как есть затягивание с передачей дальнобойного тяжелого вооружения, посетовал глава МИД. "Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники, так не должно быть", – отметил он.
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Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат реактивные системы залпового огня американского производства, а не "Грады" советских времен, еще до того, как Конгресс США одобрит ленд-лиз.
"Обещание было дано", – напомнил министр.
Он выразил уверенность, что союзники Украины поддержат ее на всем пути, включая вытеснение России с захваченного Донбасса и Крыма, потому что именно агрессия Москвы "дала Западу новое чувство цели".
- В Пентагоне считают, что санкции начали влиять на способность РФ производить высокоточные боеприпасы.
- Судя по видео блогера Бутусова, "натовские" гаубицы M777 уже бьют по российским оккупантам на востоке.
- Глава МИД Италии Ди Майо говорит, что "мы поддерживаем Украину, но не оружием для ударов по территории России".
- В начале мая во время визита в Киев канадский премьер Трюдо пообещал новое оружие для Украины.
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