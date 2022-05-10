Сопротивление Украины российскому вторжению объединило США и Европу – Кулеба

Героическое сопротивление Украины полномасштабному вторжению России позволило Западу утрясти многие противоречия и "свело США и ЕС вместе". Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил Financial Times.

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Когда еще три месяца назад "демократия была в упадке" и "авторитарные режимы шли в наступление", сказал он, именно сопротивление Украины разбудило Запад.

"Они [на Западе] уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, поэтому я верю, что они поддержат нас", – объяснил Кулеба.

Однако союзникам нужно улучшить "хронологию и устойчивость" поставок оружия, так как есть затягивание с передачей дальнобойного тяжелого вооружения, посетовал глава МИД. "Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники, так не должно быть", – отметил он.

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Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат реактивные системы залпового огня американского производства, а не "Грады" советских времен, еще до того, как Конгресс США одобрит ленд-лиз.

"Обещание было дано", – напомнил министр.

Он выразил уверенность, что союзники Украины поддержат ее на всем пути, включая вытеснение России с захваченного Донбасса и Крыма, потому что именно агрессия Москвы "дала Западу новое чувство цели".

В Пентагоне считают, что санкции начали влиять на способность РФ производить высокоточные боеприпасы.

Судя по видео блогера Бутусова, "натовские" гаубицы M777 уже бьют по российским оккупантам на востоке.

Глава МИД Италии Ди Майо говорит, что "мы поддерживаем Украину, но не оружием для ударов по территории России".

В начале мая во время визита в Киев канадский премьер Трюдо пообещал новое оружие для Украины.

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Евгений Пилипенко

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