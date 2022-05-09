Глава МИД Италии: Мы поддерживаем Украину, но не оружием для ударов по территории России

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна не намерена поставлять ВСУ вооружения, которые можно применять для нанесения ударов по территории России. Об этом он сказал в интервью на канале Rai3.

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Глава итальянского МИД отметил, что "мы должны поддерживать Украину и ее армию в законной самозащите".

"Но мы не можем думать над поставками оружия для поражения российской территории", – добавил он.

Ди Майо подчеркнул, что Италия "будет продолжать работать во имя мира". Он считает, что "мы обязаны достичь дипломатического соглашения, чтобы остановить войну и в то же время поддержать украинцев".

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Министр отметил, что в Италии якобы "есть много соображений по прекращению поддержки украинского народа, но никто не уверен, что когда мы перестанем поддерживать Украину, Путин перестанет: он может пойти дальше".

Ранее в Британии заявили, что Украина имеет полное право наносить удары по территории РФ, развязавшей против нее полномасштабную войну, если это нужно для срыва злонамеренных российских планов.

26 апреля министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по РФ, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также сообщал, что Украина имеет право защищать себя с применением британского оружия по объектам в России.

В МИД РФ в ответ пригрозили ударами по странам НАТО, которые поставляют оружие Украине.

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Евгений Пилипенко

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