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Кулеба обозначил задачу для Украины: выбить россиян с юга, разгромить ЧФ РФ, вернуть порты

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 11:13
Кулеба обозначил задачу для Украины: выбить россиян с юга, разгромить ЧФ РФ, вернуть порты - Фото
Дмитро Кулеба (фото — ЕРА, Robert Ghement)

Вооруженные Силы Украины и оружие союзников позволили стране улучшить свои стратегические военные цели в полномасштабной войне против России, и теперь силы обороны будут стремиться вытеснить российские войска за пределы Украины. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил Financial Times.

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Он рассказал изданию, что в первые месяцы полномасштабного российского вторжения победа для Украины выглядела как а) вывод войск оккупантов на позиции "до 24 февраля", и б) возмещение нанесенного ущерба.

"Сейчас, если мы будем достаточно сильны на поле боя и выиграем битву за Донбасс (что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны), конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", – сказал глава МИД.

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Кулеба объяснил, что только военное поражение России в Украине позволит последней вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.

Если ВСУ получат еще большую военную поддержку Запада, добавил министр, "мы сможем отбросить их [оккупантов] из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать [морские] проходы".

Между тем, Кулеба признал, что цена такого освобождения может быть слишком велика, и Украине, возможно, в конечном итоге придется вести мирные переговоры с РФ. По его словам, в этом случае официальный Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами".

Евгений Пилипенко
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