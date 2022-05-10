В 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого показали, как "княжеские драконы-боги войны испепеляют врага". Речь идет о работе артиллерии по позициям российских оккупантов.

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"Творим ад для рашистских тварей еще на земле. Можем все, везде, всегда", – заверили артиллеристы бригады.

Бойцы 63-й отдельно механизированной бригады интересуются, "как вам наш вариант оркского парада":

Командование Десантно-штурмовых войск выложило видео работы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ показали вчера ролик уничтожения военной техники россиян в селе Крымки Донецком области:

Россияне достали со складов и бьют по Украине устаревшими ракетами Х-22, сообщил 9 мая советник главы Офиса президента Арестович.

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Евгений Пилипенко

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