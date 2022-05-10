UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Можем все, везде, всегда". Артиллерия ВСУ показала новые видео уничтожения оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 09:21
Скриншот
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео

В 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого показали, как "княжеские драконы-боги войны испепеляют врага". Речь идет о работе артиллерии по позициям российских оккупантов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Творим ад для рашистских тварей еще на земле. Можем все, везде, всегда", – заверили артиллеристы бригады.

Бойцы 63-й отдельно механизированной бригады интересуются, "как вам наш вариант оркского парада":

Командование Десантно-штурмовых войск выложило видео работы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ показали вчера ролик уничтожения военной техники россиян в селе Крымки Донецком области:

Читайте также: Коллаборационизм. Экс-нардеп Балицкий стал у оккупантов "губернатором Запорожской области"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война 79 бригада 81 бригада 14 бригада 63 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 