В 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого показали, как "княжеские драконы-боги войны испепеляют врага". Речь идет о работе артиллерии по позициям российских оккупантов.
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"Творим ад для рашистских тварей еще на земле. Можем все, везде, всегда", – заверили артиллеристы бригады.
Бойцы 63-й отдельно механизированной бригады интересуются, "как вам наш вариант оркского парада":
Командование Десантно-штурмовых войск выложило видео работы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады:
Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ показали вчера ролик уничтожения военной техники россиян в селе Крымки Донецком области:
- Россияне достали со складов и бьют по Украине устаревшими ракетами Х-22, сообщил 9 мая советник главы Офиса президента Арестович.
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