Коллаборационизм. Экс-нардеп Балицкий стал у оккупантов "губернатором Запорожской области"

Российские оккупанты назначили депутата Запорожского областного совета, нардепа VII и VIII созывов от пророссийской партии Оппоблок Евгения Балицкого, "главой военно-гражданской администрации Запорожской области". Об этом известно из видеозаписей на каналах захватчиков.

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Коллаборационист 7 мая провел "пресс-конференцию", где обозначил себя "губернатором области" и использовал вражескую риторику о полномасштабной войне России против Украины.

Ранее Балицкий состоял в Партии регионов, затем состоял в Оппоблоке.

Еще в марте его бывшая помощница времен пребывания в Раде Галина Данильченко стала пособницей россиян и получила от оккупантов "должность" "мэра Мелитополя".

Большая часть Запорожской области (юг и частично центр) на 10 мая временно оккупирована Россией, враг безуспешно пытается развивать наступление в северном направлении на Орехов и в западном на Гуляйполе.

Силы обороны успешно проводят тактические контрнаступательные действия.

30 апреля в Энергодаре оккупанты ввели в обращение российские рубли.

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Евгений Пилипенко

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