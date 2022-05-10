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Коллаборационизм. Экс-нардеп Балицкий стал у оккупантов "губернатором Запорожской области"

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 08:33
Коллаборационизм. Экс-нардеп Балицкий стал у оккупантов
Коллаборант российских оккупантов Евгений Балицкий (скриншот)

Российские оккупанты назначили депутата Запорожского областного совета, нардепа VII и VIII созывов от пророссийской партии Оппоблок Евгения Балицкого, "главой военно-гражданской администрации Запорожской области". Об этом известно из видеозаписей на каналах захватчиков.

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Коллаборационист 7 мая провел "пресс-конференцию", где обозначил себя "губернатором области" и использовал вражескую риторику о полномасштабной войне России против Украины.

Ранее Балицкий состоял в Партии регионов, затем состоял в Оппоблоке.

Еще в марте его бывшая помощница времен пребывания в Раде Галина Данильченко стала пособницей россиян и получила от оккупантов "должность" "мэра Мелитополя".

Читайте также: Российские оккупанты на востоке Запорожской области сняли ролик о "голосовании за ДНР" 

Евгений Пилипенко
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