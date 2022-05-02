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Российские войска обстреляли Орехов в 40 км от Запорожья: погибли два человека

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 09:51
Российские войска обстреляли Орехов в 40 км от Запорожья: погибли два человека - Фото
Фото: Запорожская обладминистрация

Российские войска в воскресенье обстреляли город Орехов в Запорожской области. Снаряды попали в многоэтажные дома, в результате чего погибли два человека, четверо получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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"Вчера российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова – оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной степени тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", – сообщила обладминистрация.

Орехов находится на севере Запорожской области между Васильевкой и Гуляйполем. Расстояние до Запорожья – примерно 40 км.

Запорожская ОВА сообщает о тяжелых боях в области. Россияне в воскресенье пытались прорваться небольшими группами при поддержке бронетехники, танков и артиллерии, но неудачно.

Читайте также: Готовятся к наступлению. Россия накапливает технику в Запорожской области – ОВА

Андрей Водяный
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