Готовятся к наступлению. Россия накапливает технику в Запорожской области, – ОВА
25.04.2022, 10:25
Российские войска в Харьковской области (Фото: EPA)
Запорожская областная военная администрация сообщила, что Россия накапливает войска на территории области, готовясь к наступлению.
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"Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка", – говорится в сообщении обладминистрации.
Пока что Россия без особого успеха пытается продвигаться к Запорожью. Расположение сил на фронте не изменилось.
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