Готовятся к наступлению. Россия накапливает технику в Запорожской области, – ОВА

Запорожская областная военная администрация сообщила, что Россия накапливает войска на территории области, готовясь к наступлению.

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"Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка", – говорится в сообщении обладминистрации.

Пока что Россия без особого успеха пытается продвигаться к Запорожью. Расположение сил на фронте не изменилось.

Утром 25 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. Под обстрел попали пять станций на западе и в центре Украины.

24 апреля девять российских ракет ударили по Кременчугу.

Андрей Водяный

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