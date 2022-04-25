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Готовятся к наступлению. Россия накапливает технику в Запорожской области, – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 10:25
Готовятся к наступлению. Россия накапливает технику в Запорожской области, – ОВА - Фото
Российские войска в Харьковской области (Фото: EPA)

Запорожская областная военная администрация сообщила, что Россия накапливает войска на территории области, готовясь к наступлению.

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"Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка", – говорится в сообщении обладминистрации.

Пока что Россия без особого успеха пытается продвигаться к Запорожью. Расположение сил на фронте не изменилось.

Андрей Водяный
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война запорожская область
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