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Россияне обстреляли Львовщину, Ровенщину и Винничину. Под обстрел попали пять станций ж/д

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 09:25
Россияне обстреляли Львовщину, Ровенщину и Винничину. Под обстрел попали пять станций ж/д - Фото
Ракета, сбитая ПВО. Фото - Telegram Одесса Сейчас
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Россияне обстреляли западные регионы Украины, сообщается о взрывах и пожарах во Львовской, Ровенской и Винницкой областях.

В Винницкой ОВА сообщили о нескольких взрывах на территории области и призвали не публиковать фото с мест событий.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района: "Ситуация контролируемая. Детали позже".

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил о двух ударах по железнодорожной инфраструктуре области.

Под обстрел попали пять железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине, сообщил глава правления Укрзалізниці Александр Камышин. Не менее 16 пассажирских поездов задерживаются, есть пострадавшие.

В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.
Лев Шевченко
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война винницкая область львовская область
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