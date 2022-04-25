Россияне обстреляли Львовщину, Ровенщину и Винничину. Под обстрел попали пять станций ж/д

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Россияне обстреляли западные регионы Украины, сообщается о взрывах и пожарах во Львовской, Ровенской и Винницкой областях.

В Винницкой ОВА сообщили о нескольких взрывах на территории области и призвали не публиковать фото с мест событий.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района: "Ситуация контролируемая. Детали позже".

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил о двух ударах по железнодорожной инфраструктуре области.

Под обстрел попали пять железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине, сообщил глава правления Укрзалізниці Александр Камышин. Не менее 16 пассажирских поездов задерживаются, есть пострадавшие.

В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

Лев Шевченко

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