Оккупанты пытаются развивать наступление на Запорожском направлении, изменили тактику

Российская армия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, а также развивать наступление на Запорожском направлении. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупанты пытаются наносить урон подразделениям Сил обороны, проводят перегруппировку и усиление своих войск, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Как отмечается, чтобы развить наступление на Запорожском направлении, враг изменил тактику по сравнению с первыми днями войны.

"Теперь россияне действуют по ситуации, изучают и анализируют тактику ВСУ, ищут слабые места", – сообщили ОВА и добавили, что оккупанты стали более осторожными.

Враг обстреливает позиции Сил обороны практически вдоль всей линии столкновения и наносит удары в районе Гуляйполя.

Усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Гуляйполе, Камышевахи и Орехов.

Читайте также: Оккупанты при поддержке авиации не могут взять под контроль Азовсталь — сводка Генштаба

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.