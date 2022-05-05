UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты пытаются развивать наступление на Запорожском направлении, изменили тактику

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 01:28
Оккупанты пытаются развивать наступление на Запорожском направлении, изменили тактику - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, а также развивать наступление на Запорожском направлении. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупанты пытаются наносить урон подразделениям Сил обороны, проводят перегруппировку и усиление своих войск, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Как отмечается, чтобы развить наступление на Запорожском направлении, враг изменил тактику по сравнению с первыми днями войны.

"Теперь россияне действуют по ситуации, изучают и анализируют тактику ВСУ, ищут слабые места", – сообщили ОВА и добавили, что оккупанты стали более осторожными.

Враг обстреливает позиции Сил обороны практически вдоль всей линии столкновения и наносит удары в районе Гуляйполя.

Усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Гуляйполе, Камышевахи и Орехов.

Читайте также: Оккупанты при поддержке авиации не могут взять под контроль Азовсталь — сводка Генштаба

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Гуляйполе запорожская область наступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 