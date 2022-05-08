Украинские силы успешно проводят контрнаступательные действия под Запорожьем – ОВА
Украинские военные успешно проводят контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Об этом сообщает местная областная военная администрация.
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Отмечается, что за прошедшие сутки враг активных действий не проводил. В то же время украинские военные совершали успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют потери россиян в Запорожской области.
В утренней сводке Генштаба ВСУ не упомянули отдельно о Запорожском направлении, однако сообщили, что на Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты при поддержке авиации бьют по военным и гражданским объектам, проводят перегруппировку, пытаются усиливать подразделения.
На Криворожском направлении – армия РФ пытается вести разведку украинских позиций с помощью беспилотника Орлан-10.
- По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 400 российских оккупантов.
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