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Армия РФ взорвала мосты под Харьковом, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 07:09
Армия РФ взорвала мосты под Харьковом, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ – Генштаб - Фото
Украинские военные под Харьковом (фото - ЕРА)

Российские оккупанты взорвали мосты под Харьковом, чтобы замедлить контрнаступательные действия украинских сил. Защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами армии РФ на юге, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что РФ продолжает наступать на востоке, хочет полного контроля над Донецкой, Луганской областями и удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Ситуация по направлениям:

Слобожанское

Враг обстреливает из артиллерии населенные пункту в районе Харькова, под Изюмом – ведет разведку с помощью беспилотников.

В пригородах Харькова – Циркунах и Русских Тишках – россияне взорвали три автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступательные действия сил обороны Украины.

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Донецкое и Таврическое

Армия РФ продолжает бить из артиллерии по всей линии столкновения и применять оперативно-тактическую авиацию для ударов по украинским позициям. В Мариуполе враг продолжает блокировать украинских защитников в районе завода Азовсталь и проводил там штурмовые действия.

Украинские военные за сутки отбили восемь атак врага в Луганской и Донецкой областях: уничтожено три танка, восемь артсистем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы спецтехники.

Южнобугское

Враг бил из артиллерии по позициям украинских войск, обстрелял гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. В Ивано-Кепино силы обороны Украины уничтожили российский склад с боеприпасами и до 20 единиц вражеской техники.

Во временно занятом Херсоне РФ пытается укрепить оккупационный режим, увеличила количество блокпостов и патрулей.

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Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс Херсон Харьков армия рф генштаб мосты
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