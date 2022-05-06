Генштаб: Украинские силы полностью освободили пять сел под Харьковом, еще одно – частично
Украинские силы освободили от российских оккупантов пять сел в Харьковской области, еще одно – частично. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.
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В результате наступления украинских подразделений под Харьковом восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и над частью села Черкасские Тишки.
Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении враг продолжает наращивать группировку войск. Из района Уразово Белгородской области россияне перемещают в Украину подразделения Восточного военного округа. В Брянской области проходят тренировки подразделений 144 мотострелковой дивизии, их планируют отправить на войну в Украину.
Войска РФ блокируют отдаленные населенные пункты Харьковской области и активно обстреливают районы сосредоточения украинских войск, применяя реактивные системы залпового огня. Также россияне безуспешно пытались наступать в направлении Новой Дмитровки.
Чтобы сковать ВСУ, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут обстрелы вдоль всей линии столкновения, наносят авиационные и ракетно-бомбовые удары.
На Лиманском направлении россияне пытались штурмовать в направлении Шандриголово. На Северодонецком направлении войска РФ безуспешно пытались захватить Рубежное и Воеводовку. На Попаснянском направлении оккупанты штурмовали в районе поселка Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях войска РФ ограничились обстрелами позиций украинской армии.
В Мариуполе основные усилия россиян сосредоточены на блокировании и поражении подразделений украинских военных в районе Азовстали.
Оккупанты провели разведку боем в направлении села Пречистовка, но безуспешно – отступили.
На Южнобужском направлении оккупанты активно не наступали, сосредоточены на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и оборудовании позиций.
Также Генштаб сообщает, что в Приднестровье личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная".
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