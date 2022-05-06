Генштаб: Украинские силы полностью освободили пять сел под Харьковом, еще одно – частично

Украинские силы освободили от российских оккупантов пять сел в Харьковской области, еще одно – частично. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате наступления украинских подразделений под Харьковом восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и над частью села Черкасские Тишки.

Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении враг продолжает наращивать группировку войск. Из района Уразово Белгородской области россияне перемещают в Украину подразделения Восточного военного округа. В Брянской области проходят тренировки подразделений 144 мотострелковой дивизии, их планируют отправить на войну в Украину.

Войска РФ блокируют отдаленные населенные пункты Харьковской области и активно обстреливают районы сосредоточения украинских войск, применяя реактивные системы залпового огня. Также россияне безуспешно пытались наступать в направлении Новой Дмитровки.

Чтобы сковать ВСУ, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут обстрелы вдоль всей линии столкновения, наносят авиационные и ракетно-бомбовые удары.

На Лиманском направлении россияне пытались штурмовать в направлении Шандриголово. На Северодонецком направлении войска РФ безуспешно пытались захватить Рубежное и Воеводовку. На Попаснянском направлении оккупанты штурмовали в районе поселка Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях войска РФ ограничились обстрелами позиций украинской армии.

В Мариуполе основные усилия россиян сосредоточены на блокировании и поражении подразделений украинских военных в районе Азовстали.

Оккупанты провели разведку боем в направлении села Пречистовка, но безуспешно – отступили.

На Южнобужском направлении оккупанты активно не наступали, сосредоточены на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и оборудовании позиций.

Также Генштаб сообщает, что в Приднестровье личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная".

Читайте также: Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец, в окрестностях Кременной идут бои – ОВА

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.