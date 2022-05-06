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Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец, в окрестностях Кременной идут бои – ОВА

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06.05.2022, 18:14
Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец, в окрестностях Кременной идут бои – ОВА - Фото
Фото - Радио Свобода

Возле Кременной Луганской области войска РФ пытаются форсировать Северский Донец, в окрестностях идут уличные бои. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои. Орки пытаются форсировать реку", – сообщил Гайдай.

По его словам, в оккупации сейчас находятся более 3500 местных жителей, и россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Так враг проводит контрразведывательные действия, заявил Гайдай.

Он также сообщил, что от мародерства оккупантов пострадал едва ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная обстановка, нет продуктов, света и мобильной связи.

  • 18 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную. По словам советника главы ОП Алексей Арестовича, россияне не оккупировали город, и там продолжаются уличные бои.
  • Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в области, и в ближайшие три-четыре дня россияне бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.
  • Сегодня глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил, что россияне пытаются окружить город и штурмуют сразу с нескольких направлений.

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Оксана Житнюк
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река северский донец Кременная
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