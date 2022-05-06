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Арестович об Изюме и Харькове: Там контрнаступательные действия, а не контрнаступление

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 08:06
Арестович об Изюме и Харькове: Там контрнаступательные действия, а не контрнаступление - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

Под Изюмом и Харьковом украинские войска проводят тактические контрнаступательные действия – это еще не полноценное контрнаступление на оперативном уровне. Это в интервью Марку Фейгину объяснил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он объяснял слова главы Генштаба Валерия Залужного, который заявил о контрнаступательных действиях на этих направлениях, однако некоторые медиа написали о "контрнаступлении".

"Залужный сказал про контрнаступательные действия, а не про контрнаступление. В чем разница: контрнаступательные действия – это тактический уровень, а контрнаступление – оперативный", – сказал Арестович.

Советник главы ОП объяснил, что под Харьковом и Изюмом украинские войска завершают определенные "тактические действия, которые носят контрнаступательный характер".

По его словам, в принципе существует вероятность, что эти тактические успехи, если они будут закреплены и развиты, могут привести к оперативному эффекту.

Однако он отметил, что пока западное оружие идет не теми темпами, чтобы позволить ВСУ "переходить аж в контрнаступление и достигать оперативных успехов".

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Марк Сировой
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ВСУ Харьков изюм Алексей Арестович контрнаступление
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