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"Весь массив вражеской техники идет в Изюм". Глава Харьковской ОВА о ситуации в области

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 13:38
Фото: EPA

Изюмское направление остается самой горячей точкой Харьковской области, рассказал в четверг глава обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, Россия стягивает туда войска, чтобы развить наступление в сторону Барвенкового и попытаться оцепить украинские войска в Донецкой и Луганской областях.

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"Враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ, в частности под городом Барвенково, но несет значительные потери. Вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению – так же потерпел поражение. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях", – говорится в Telegram-канале Синегубова.

Он заверил, что украинская армия знает о намерениях России и готова к развитию любых событий.

На севере области ВСУ удалось оттеснить российские войска от Харькова, но они продолжают обстрелы издалека. Эти удары не прицельны. "Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без настоятельной нужды крайне опасно", – подчеркнул Синегубов.

В течение суток также были обстреляны населенные пункты Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка. Уже с утра были обстрелы Северной Салтовки.

Андрей Водяный
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война харьковская область изюм олег синегубов
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