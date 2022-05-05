"Весь массив вражеской техники идет в Изюм". Глава Харьковской ОВА о ситуации в области

Изюмское направление остается самой горячей точкой Харьковской области, рассказал в четверг глава обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, Россия стягивает туда войска, чтобы развить наступление в сторону Барвенкового и попытаться оцепить украинские войска в Донецкой и Луганской областях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ, в частности под городом Барвенково, но несет значительные потери. Вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению – так же потерпел поражение. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях", – говорится в Telegram-канале Синегубова.

Он заверил, что украинская армия знает о намерениях России и готова к развитию любых событий.

На севере области ВСУ удалось оттеснить российские войска от Харькова, но они продолжают обстрелы издалека. Эти удары не прицельны. "Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без настоятельной нужды крайне опасно", – подчеркнул Синегубов.

В течение суток также были обстреляны населенные пункты Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка. Уже с утра были обстрелы Северной Салтовки.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.