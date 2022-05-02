Начальник Генштаба РФ был в Изюме, но успел поехать до обстрела – NYT

В США подтверждают, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов приезжал в Изюм, чтобы попытаться изменить ход российского наступления на востоке Украины. Об этом со ссылкой на двух неназванных американских чиновников пишет The New York Times.

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Украина узнала о визите Герасимова и нанесла удар по одной из позиций, где он находился, но поздно – тот уже успел уехать.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что в результате ударов по этому району погибли не менее 200 российских оккупантов, включая 30 старших офицеров – от майора до полковника.

"Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам, которые за пять суток произошли. Среди них по меньшей мере 30 старших офицеров, на одном пункте управления уничтожен командующий. Один из элитных российских спецназовцев, охранявший кого-то очень высокопоставленного, конкретно пострадал", – рассказал он 1 мая в эфире YouTube-канала Фейгин Live.

Одним из погибших, вероятно, был генерал-майор Андрей Симонов, пишет NYT.

Американские источники издания не располагают информацией об обстреле российских штабов, но подтверждают приезд Герасимова. Присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой необычное событие.

"Наше рабочее предположение состоит в том, что он был там, так как они признают, что не решили все свои проблемы", – сказал один из собеседников издания.

28 апреля в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что в Изюм приехал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать войсками на Донбассе.

30 апреля возле штаба, где якобы находилась изюмская ставка Герасимова, произошел взрыв с большим количеством раненых. На следующий день поползли слухи, что Герасимов тоже получил ранения, после чего его срочно вывезли в Россию, но в МВД Украины информацию о ранении не подтвердили.

Герасимов вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем РФ Николаем Патрушевым входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Именно эти люди, по данным источников Bloomberg, принимали решение о вторжении в Украину.

Андрей Водяный

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