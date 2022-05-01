МВД не подтверждает, что начальник Генштаба РФ был ранен под Изюмом

Министерство внутренних дел Украины не подтверждает информацию о том, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов был ранен под Изюмом. Об этом в эфире единого телемарафона сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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"У нас есть подтверждение, что он действительно там был, но подтверждения, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения о том, что он не был ранен", – сказал Андрусив.

28 апреля в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что в Изюм приехал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать войсками в Донбассе.

30 апреля возле штаба, где якобы находилась изюмская ставка Герасимова, произошел взрыв с большим количеством раненых. На следующий день появились слухи, что Герасимов был среди раненых, после чего его срочно вывезли в Россию.

Герасимов вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем РФ Николаем Патрушевым входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Именно эти люди, по данным источников Bloomberg, принимали решение о вторжении в Украину.

Андрей Водяный

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