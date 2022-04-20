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Путин окружен "ястребами" и не собирается отступать – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 15:51
Путин окружен
Фото: EPA

Решение о нападении на Украину Владимир Путин принял в тесном кругу так называемых "ястребов", среди которых были министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. После начала вторжения круг контактов Путина еще больше сузился, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Принимая решение о начале полномасштабной войны, Путин недооценил Украину, говорится в публикации. Он надеялся на большую поддержку со стороны населения и рассчитывал на бегство Владимира Зеленского, которого считал слабым.

Несмотря на неудачи первых недель войны, он до сих пор доверяет лишь отдельным сторонникам жесткой линии и отвергает предупреждения других чиновников о негативных экономических и политических последствиях войны с Украиной.

Поэтому особых шансов на то, что Путин сменит свой курс или кто-то бросит ему вызов, собеседники издания в Кремле не видят.

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Путину пытались объяснить, что санкции будут иметь разрушительный эффект для экономики России и сведут на нет все достижения последних десятилетий, но он не слушает. Путин ответил, что Запад не оставил ему другого выбора, кроме того, как пойти войной на Украину.

Он считает, что российский народ готов годами терпеть лишения ради его видения национального величия, а потому полон решимости продолжать войну, которую он рассматривает как свою историческую миссию. Некоторые собеседники в Кремле разделяют опасения, что Путин может прибегнуть к ядерному оружию, если битва за Донбасс пойдет не по российскому плану.

Андрей Водяный
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