Спецназ Нацгвардии и Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления армии РФ и российскую технику под Изюмом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел и опубликовала видео с множеством артиллерийских взрывов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, спецназ Нацгвардии во время разведки на одном из Изюмских направлений выявил множество единиц техники, вражеский пункт управления и место проживания военных.

Эти данные быстро передали бойцам ВСУ, а те отработали по целям тяжелой артиллерией. Нацгвардейцы помогали корректировать огонь.

В результате были уничтожены пункт управления, личный состав и более 30 единиц техники (половина – танки, остальное – БТРы, БМД и МТ-ЛБ).

Ранее появилось видео из Кременной – с последствиями взрыва в здании, где совещались оккупанты и коллаборанты.

Читайте также: Армия РФ перебрасывает под Изюм войска с Дальнего Востока и хочет развернуть ПВО – Генштаб

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.