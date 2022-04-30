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Много взрывов. Нацгвардия и ВСУ уничтожили командный пункт и технику РФ под Изюмом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 10:00
Видео - МВД
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Спецназ Нацгвардии и Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления армии РФ и российскую технику под Изюмом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел и опубликовала видео с множеством артиллерийских взрывов.

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Отмечается, спецназ Нацгвардии во время разведки на одном из Изюмских направлений выявил множество единиц техники, вражеский пункт управления и место проживания военных.

Эти данные быстро передали бойцам ВСУ, а те отработали по целям тяжелой артиллерией. Нацгвардейцы помогали корректировать огонь.

В результате были уничтожены пункт управления, личный состав и более 30 единиц техники (половина – танки, остальное – БТРы, БМД и МТ-ЛБ).

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Марк Сировой
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ВСУ танки нацгвардия армия рф изюм пункт управления
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