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Кременная. Появилось видео с последствиями взрыва на совещании оккупантов и коллаборантов

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 11:24
Кременная. Появилось видео с последствиями взрыва на совещании оккупантов и коллаборантов - Фото
Последствия взрыва в Кременной (фото - Pravda Gerashchenko, Telegram)

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал в Twitter видео с места взрыва в отделении полиции во временно оккупированной Кременной, где оккупанты совещались с коллаборантами.

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На кадрах видно разрушенное здание, завалы бетонных плит. Геращенко напомнил, что во время взрыва в помещении проходило совещание "новой власти".

"К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно 10-кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от Росгосстраха", – подписал видео Геращенко.

  • 25 апреля в мэрии и отделении полиции Кременной произошли взрывы, когда там российские оккупанты совещались с предателями. По данным ОВА и МВД, никто не выжил.
Марк Сировой
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