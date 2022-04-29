Кременная. Появилось видео с последствиями взрыва на совещании оккупантов и коллаборантов

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал в Twitter видео с места взрыва в отделении полиции во временно оккупированной Кременной, где оккупанты совещались с коллаборантами.

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На кадрах видно разрушенное здание, завалы бетонных плит. Геращенко напомнил, что во время взрыва в помещении проходило совещание "новой власти".

"К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно 10-кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от Росгосстраха", – подписал видео Геращенко.

К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий.



Требуйте немедленно 10 кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от Росгосстраха. #окупантырф pic.twitter.com/GMkY9rYIEb — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022

25 апреля в мэрии и отделении полиции Кременной произошли взрывы, когда там российские оккупанты совещались с предателями. По данным ОВА и МВД, никто не выжил.

Марк Сировой

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