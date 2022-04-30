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Армия РФ перебрасывает под Изюм войска с Дальнего Востока и хочет развернуть ПВО – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 07:18
Армия РФ перебрасывает под Изюм войска с Дальнего Востока и хочет развернуть ПВО – Генштаб - Фото
Разбитая российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России перебрасывает под Изюм войска с Дальнего Востока, хочет развернуть на этом и Харьковском направлениях системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Враг продолжает наступление на востоке Украины, чтобы установить контроль над Донецкой и Луганской областями, а также сохранить контроль над сухопутным коридором во временно оккупированный Крым.

На Слобожанском направлении враг концентрирует усилия на удержании позиций и обстрелах ВСУ. В район Изюма перебрасывает отдельные подразделения Восточного военного округа РФ с территории Белгородской области.

Россияне безуспешно пытались наступать в направлении Сулиговки и Довгенького. Армия РФ пытается развернуть силы и средства ПВО на Харьковском и Изюмском направлениях для прикрытия своих группировок.

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На Донбассе враг пытается наступать на Лиманском направлении в районах Ямполя, Озерного и Лимана. На Северодонецком – пытается завершить захват Рубежного. На Попаснянском – пытается наступать в направлении Клинового и Попасной. На Кураховском – в направлении Оленовки и Новомихайловки. Успеха у РФ на этих направлениях нет, бои продолжаются. За сутки на Донбассе украинцы отбили 14 атак.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы украинских позиций, на Южнобугском – обстрелы единичные. На Николаевском враг активизировал воздушную разведку.

На Северском направлении армия РФ обстреляла украинские позиции в районах Кондратовки, Катериновки, Сварково, Белокопытово.

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Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс Харьков армия рф генштаб изюм
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