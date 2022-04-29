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Украинские силы освободили стратегически важное село под Харьковом

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 13:55
Украинские силы освободили стратегически важное село под Харьковом - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские силы освободили село Русская Лозовая Харьковской области, которое является стратегически важным населенным пунктом. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, украинская разведка подтвердила информацию.

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Сообщается, что силами штурмового подразделения ГУР Минобороны под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая.

Сейчас село полностью под контролем ВСУ.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – сказано в сообщении.

Украинские силы освободили стратегически важное село под Харьковом

Вчера вечером глава Дергачевской громады Харьковской области Вячеслав Задоренко со слов местных жителей сообщал, что ВСУ зашли в Русскую Лозовую. На тот момент в окрестностях села продолжались бои.

  • По данным Генштаба, сейчас на Слобожанском направлении РФ сосредотачивает усилия на удержании занятых позиций в районе Харькова. На Изюмском направлении россияне активного наступления не проводили, основные усилия сосредоточили на разведке и обстрелах украинских военных.

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гур харьковская область Русская Лозовая
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