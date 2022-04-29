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ВСУ сбили еще один российский Су-34 в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 11:55
ВСУ сбили еще один российский Су-34 в Харьковской области - Фото
Су-34 (фото - ЕРА)

Вооруженные Силы Украины сбили еще один российский Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов.

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Он лишь констатировал уничтожение вражеского самолета Су-34, не уточнив, где именно был сбит российский истребитель-бомбардировщик.

По словам Синегубова, активные бои продолжаются на Изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.

Он также добавил, что вчера российские оккупанты 16 раз обстреливали Харьков из артиллерии, дважды били реактивными системами залпового огня и нанесли один ракетный удар.

Под огонь россиян попали районы ХТЗ, Пятихатки, 602-й микрорайон на Салтовке и Северная Салтовка. Также были обстрелы пригородов – Кулиничей, Хролов, Котляров, Покотиловки. Сегодня утром из артиллерии обстреляли Сокольники.

Всего за сутки от вражеского огня в городе и области погибли пять мирных жителей, 11 – получили ранения.

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Марк Сировой
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ВСУ самолет Харьков истребитель бомбардировщик вкс рф Су-34
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