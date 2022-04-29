ВСУ сбили еще один российский Су-34 в Харьковской области
Вооруженные Силы Украины сбили еще один российский Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он лишь констатировал уничтожение вражеского самолета Су-34, не уточнив, где именно был сбит российский истребитель-бомбардировщик.
По словам Синегубова, активные бои продолжаются на Изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.
Он также добавил, что вчера российские оккупанты 16 раз обстреливали Харьков из артиллерии, дважды били реактивными системами залпового огня и нанесли один ракетный удар.
Под огонь россиян попали районы ХТЗ, Пятихатки, 602-й микрорайон на Салтовке и Северная Салтовка. Также были обстрелы пригородов – Кулиничей, Хролов, Котляров, Покотиловки. Сегодня утром из артиллерии обстреляли Сокольники.
Всего за сутки от вражеского огня в городе и области погибли пять мирных жителей, 11 – получили ранения.
- Вчера украинские военные поразили 15 воздушных целей, в частности, один самолет.
Читайте также: Украинские войска маневрируют и наносят контрудары. РФ хочет удержаться под Харьковом – ГШ
Комментарии