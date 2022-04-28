ВСУ на Донбассе сбили вражеский самолет и отбили девять атак оккупантов – ООС

За текущие сутки, 28 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, говорится в сводке штаба ООС.

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В частности, украинские защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

27 апреля Зеленский присвоил командующему ООС Сергею Наеву звание Героя Украины.

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Роман Брыль

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