ВСУ на Донбассе сбили вражеский самолет и отбили девять атак оккупантов – ООС
За текущие сутки, 28 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, говорится в сводке штаба ООС.
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В частности, украинские защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
- 27 апреля Зеленский присвоил командующему ООС Сергею Наеву звание Героя Украины.
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