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Зеленский присвоил командующему ООС Сергею Наеву звание Героя Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 23:10
Зеленский присвоил командующему ООС Сергею Наеву звание Героя Украины - Фото
Сергей Наев (фото – пресс-центр ООС)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.   

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"За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Наеву Сергею Ивановичу – генерал-лейтенанту", – говорится в указе. 

Сергей Наев стал командующим ООС 28 марта 2020 года. До этого он был командующим Объединенными силами с марта 2018 года по май 2019 года. 

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Роман Брыль
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Сергей Наев оос герой украины золотая звезда
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