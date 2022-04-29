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Украинские войска маневрируют и наносят контрудары. РФ хочет удержаться под Харьковом – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 07:34
Украинские войска маневрируют и наносят контрудары. РФ хочет удержаться под Харьковом – ГШ - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные ведут активную оборону и наносят контрудары по армии РФ в отдельных местах, армия РФ пытается сохранить позиции под Харьковом. Об этом говорится в сводке Генштаба.

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Отмечается, что враг продолжает наступление на востоке, чтобы установить контроль над Луганской и Донецкой областями, а также удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении РФ сосредотачивает усилия на удержании занятых позиций в районе Харькова. На Изюмском направлении враг активного наступления не проводил, основные усилия сосредоточил на разведке и обстрелах украинских военных.

На Донецком и Таврическом направлениях армия РФ пытается мешать перегруппировке украинских сил с помощью обстрелов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения. Оккупанты продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

Отмечается, что украинские защитники ведут активную маневренную оборону, а в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки было отбито девять атак. Также украинцы поразили 15 воздушных целей за сутки.

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Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс Харьков армия рф войска россии контратака контрудары
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